中港证券：沪股通每日余额午后持续下降，A股净流入逾40亿元人民币

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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路透香港9月8日 - 中国股市周二午后持续走高，沪港通北向A股交易（沪股通）每日余额 亦急降，净流入资金增至逾40亿元人民币。
沪股通早盘时段每日额度余额维持在128-130亿元，午后持续下降。香港时间15:01，沪股通每日额度余额为84.85亿元，总成交金额73.52亿元，净流入43.78亿元，为五个交易日以来净流量首度回复正数。
沪港通南向港股交易（港股通）总成交金额只有14.62亿港元，其中，买入及卖出分别为8.8亿港元及5.81亿港元。
市场人士指出，港股主要跟随国内股市反弹，但暂难确定是否转势，因为恒生指数已连续七周下跌，加上成交金额缩减，转势讯号并不明显。
恒生指数午盘尾段冲高3%，国企指数 亦涨逾4%。中国股市沪综指则收高2.9%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-
路透新加坡5月8日 - 亚洲柴油现货价差周一走坚，交易员称受印尼 的现货需求支撑。 印尼国家石油公司(Pertamina)分两次招标，求购10万桶300ppm柴油 以及20万桶航煤，交货时间在6月，招标截止5月12日。 日本昭和壳牌石油表示，上周四晚将四日市炼厂日加工能力为15.5万 桶的第三原油蒸馏装置关闭进行检修。 贸易商称，肯尼亚石油进口商将从Gapco和Vivo Energy进口145,299 吨航煤，交付时间为6-7月，价格分别较中东报价每吨升水3.69和2.74美 元。 这些公司还将从KenolKobil和Kencor购买236,849吨航煤，每吨升水 介于5.13-27.72美元。 印度石油公司称，正在与沙特阿美就投资进行谈判，其中包括在印度 西海岸投资一个大型项目，这样可以在原油供应过剩之际帮助沙特锁定客 户。 印度石油公司董事长B. Ashok周一称，最终投资决定预计在2018年底 或2019年初做出。 Puma Energy与Asia