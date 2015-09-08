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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 15:27 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶收升，但中国疲弱数据限制涨势

“中国需求放缓本应令TOCOM期胶大幅走跌，但由于近期已经大跌，所以并没有什么反应，”驻东京一名经纪商表示。

2月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收跌0.2日圆，报每公斤167.6日圆。周一该期约一度触及162.7日圆的低点，为2009年7月16日以来最低水平。

上海期交所主力1月期胶合约 上涨190元人民币，收报每吨11,600元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月期胶 最新报每公斤123.90美分，上涨0.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李爽/陈宗琦；审校 李春喜/张涛)

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