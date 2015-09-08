欧洲热股：意大利汽车设计商Pininfarina大涨，消息称其将被收购

路透米兰9月8日 - 意大利汽车设计商Pininfarina 周二大涨。有媒体报导称，该公司接近同意出售给印度汽车厂商Mahindra and Mahindra 。

财经日报Il Sole 24 ore在一份未援引消息来源的报导中称，上述两家公司可能在两天内签署“投资协议”，届时Mahindra将取得处于困境的Pininfarina的控制权。

Pininfarina以设计法拉利而闻名，现在未能立即联系到该公司置评。其股票截至0709GMT大涨10.6%至4.54欧元，随后停牌。(完)