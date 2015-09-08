欧洲热股：意大利汽车设计商Pininfarina大涨，消息称其将被收购

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透米兰9月8日 - 意大利汽车设计商Pininfarina 周二大涨。有媒体报导称，该公司接近同意出售给印度汽车厂商Mahindra and Mahindra 。
财经日报Il Sole 24 ore在一份未援引消息来源的报导中称，上述两家公司可能在两天内签署“投资协议”，届时Mahindra将取得处于困境的Pininfarina的控制权。
Pininfarina以设计法拉利而闻名，现在未能立即联系到该公司置评。其股票截至0709GMT大涨10.6%至4.54欧元，随后停牌。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”