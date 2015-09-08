更正-日本债市：股市重挫支撑公债上涨，30年期日债买需旺盛

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因译文有误，内文第六段改为“前次标售的3.30倍”，非“3.30%”)
路透东京9月8日 - 日本政府公债周二走坚，股市下滑带来支撑，且30年期公债销售吸引稳健需求。
日股日经指数 悉数回吐年内涨幅，当日收低2.4%。
指标10年期日债收益率(殖利率) 当日持稳在0.365%，低于盘初时的0.375%。五年期日债收益率 持平于0.065%，为4月底以来最低。
30年期公债收益率 下跌1.5个基点至1.355%，从稍早的1.385%下滑。
日本财务省执行月度8,000亿日圆30年期日债标售，票息为1.4%，最低得标价格为99.65，收益率为1.416%。
投标倍数高达3.11倍，但低于前次标售的3.30倍。然而平均得标价格及最低得标价格的差距从上月的0.15降至0.09。
10年期日债期货价格 上涨0.13点至148.30，稍早曾高见148.31，为1月底以来最高。
稍早公布的数据显示，日本第二季经济萎缩幅度小于预期，不过资本支出降幅大于先前估值。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.015% +0.5 0.010%
五年期公债 0.065% +0.0 0.065%
10年期公债 0.365% +0.0 0.365%
20年期公债 1.110% -0.5 1.115%
30年期公债 1.355% -1.5 1.370%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.30 +0.13 148.17
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 孙茉莉/张明钧; 审校 张涛/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”