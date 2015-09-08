印度经济：总理莫迪召见经济领袖，探讨如何从中国困境中得利

罗杰斯最近宣布，已经撤出印度投资。

农户抗议迫使政府放弃一项重大的土地改革计划，且反对党推迟一项促进经济成长的税务改革计划后，外界愈发认为，莫迪政府将很快公布新举措，以方便外资进入印度。

政府预计，受政府支出刺激，印度2015/16年度经济增速在8%或以上。但民间投资增长势头减缓，坏账和偏高的贷款利率困扰银行业者和企业。

实体经济方面，鲜有迹象显示经济明显复苏。比如，建筑和钻石抛光行业大量裁员。

印度商业和工业联合会(Assocham)呼吁央行总裁拉詹在明年3月以前降息高达1.25个百分点，以帮助促进投资和经济增长。(完) (编译 王洋/刘秀红/李爽 审校 张明钧/陈宗琦/高琦)