印度经济：总理莫迪召见经济领袖，探讨如何从中国困境中得利

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
罗杰斯最近宣布，已经撤出印度投资。
农户抗议迫使政府放弃一项重大的土地改革计划，且反对党推迟一项促进经济成长的税务改革计划后，外界愈发认为，莫迪政府将很快公布新举措，以方便外资进入印度。
政府预计，受政府支出刺激，印度2015/16年度经济增速在8%或以上。但民间投资增长势头减缓，坏账和偏高的贷款利率困扰银行业者和企业。
实体经济方面，鲜有迹象显示经济明显复苏。比如，建筑和钻石抛光行业大量裁员。
印度商业和工业联合会(Assocham)呼吁央行总裁拉詹在明年3月以前降息高达1.25个百分点，以帮助促进投资和经济增长。(完) (编译 王洋/刘秀红/李爽 审校 张明钧/陈宗琦/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”