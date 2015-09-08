台湾汇市：台币连五贬但实质交易变化不大，中国股市涨推升风险胃纳

* 台币收连五贬，但实质交易变化不大 * 午后中国股市大涨提升风险胃纳，亚币回升 * 明日台币实质交易区间暂看32.700-32.800 路透台北9月8日 - 台币兑美元 周二收盘第五日贬值，但实质交易变化不大。 尽管台币盘初走贬，但午后中国股市大涨，市场风险胃纳上升，亚币回暖，不过央行尾盘干 预促贬台币，令收盘连五贬。 汇银人士指出，台币兑美元盘初随着韩元走贬，实质交投一度贬至32.900附近，只不过 午后中国上海股市 回升逾2%，也使市场风险偏好上扬，台币海外无本金交割远汇市 场(NDF)中，美元兑台币也由溢价转为折价。 〞下午很多人就抛了美元，早上的盘还以为要大贬，〞一位大型商银交易人士表示。 他们也认为，外资在早上入场买汇，加以进口商也买美元，使台币上午一度明显走弱。 但午后行情急转直下，银行间的美元抛盘压力颇重，台币跟着缩减跌势回到上日的水位附近 。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点由溢价转为 折价，美元看贬气氛趋浓。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.655/32.695，上 日收在32.820。 多数新兴亚洲货币周二上涨，中国股市强劲反弹降低了避险情绪，不过围绕中国经济的 持续担忧抑制了亚币的涨势。 韩元触及五年低点后反弹并收升，至于韩股则连跌三日 中国股市沪综指周二收涨2.9%，终结连四日跌势，A股成交额创近七个月新低。分析师 称，监管层频频发布利好，但市场信心仍脆弱；虽然午后大盘股拉抬沪指强势翻红，并带动 中小板和创业板大涨，但在量能大幅萎缩、汇率波动导致人民币资产吸引力下降背景下，料 大盘反弹高度有限。 今日台币实质交易区间在32.680-32.910，上日交易区间在32.651-32.717。明日的实质 汇价主要区间暂看32.7-32.8。 台湾股市周二收涨0.19%；分析师表示，因国安基金尾盘进场拉抬，使指数守稳在8,000 点以上。证交所表示，外资及陆资在台股卖超31.30亿台币，连三日卖超共计89.87亿台币。 本周国际重要经济数据和事件： 9/8(二)：德国7月经季调贸易收支；欧元区第二季GDP修正值；美国7月消费者信贷；韩 国8月失业率；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表演说； 9/9(三)：日本8月消费者信心指数；英国7月工业生産和制造业産出；英国7月贸易收支 ；韩国8月进出口物价；日本8月企业物价和7月机械订单；英国央行货币政策委员会会议(至 10日)； 9/10(四)：中国8月CPI和PPI；美国8月进出口物价；美国7月趸售库存和销售；日本第 三季大型制造业景气判断指数；英国央行公布利率决定，幷公布9月政策会议的会议记录； 9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心 和现况指数；美国8月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 33.003 32.935 32.678-33.010 33.005 7.52 5.81 元太外汇经纪公司 33.001 32.937 32.675-33.003 33.003 4.08 4.25 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.005 0.045/0.055 美元/台币六个月期 -0.050/-0.015 0.010/0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)