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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 16:47 BJT

台湾汇市：台币连五贬但实质交易变化不大，中国股市涨推升风险胃纳

* 台币收连五贬，但实质交易变化不大
    * 午后中国股市大涨提升风险胃纳，亚币回升
    * 明日台币实质交易区间暂看32.700-32.800

    路透台北9月8日 - 台币兑美元 周二收盘第五日贬值，但实质交易变化不大。
尽管台币盘初走贬，但午后中国股市大涨，市场风险胃纳上升，亚币回暖，不过央行尾盘干
预促贬台币，令收盘连五贬。
    
    汇银人士指出，台币兑美元盘初随着韩元走贬，实质交投一度贬至32.900附近，只不过
午后中国上海股市 回升逾2%，也使市场风险偏好上扬，台币海外无本金交割远汇市
场(NDF)中，美元兑台币也由溢价转为折价。
    
    〞下午很多人就抛了美元，早上的盘还以为要大贬，〞一位大型商银交易人士表示。
    
    他们也认为，外资在早上入场买汇，加以进口商也买美元，使台币上午一度明显走弱。
但午后行情急转直下，银行间的美元抛盘压力颇重，台币跟着缩减跌势回到上日的水位附近
。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点由溢价转为
折价，美元看贬气氛趋浓。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.655/32.695，上
日收在32.820。     
    
    多数新兴亚洲货币周二上涨，中国股市强劲反弹降低了避险情绪，不过围绕中国经济的
持续担忧抑制了亚币的涨势。 
    
    韩元触及五年低点后反弹并收升，至于韩股则连跌三日 
    
    中国股市沪综指周二收涨2.9%，终结连四日跌势，A股成交额创近七个月新低。分析师
称，监管层频频发布利好，但市场信心仍脆弱；虽然午后大盘股拉抬沪指强势翻红，并带动
中小板和创业板大涨，但在量能大幅萎缩、汇率波动导致人民币资产吸引力下降背景下，料
大盘反弹高度有限。  

    今日台币实质交易区间在32.680-32.910，上日交易区间在32.651-32.717。明日的实质
汇价主要区间暂看32.7-32.8。
    
    台湾股市周二收涨0.19%；分析师表示，因国安基金尾盘进场拉抬，使指数守稳在8,000
点以上。证交所表示，外资及陆资在台股卖超31.30亿台币，连三日卖超共计89.87亿台币。
     
    
    本周国际重要经济数据和事件：      
    9/8(二)：德国7月经季调贸易收支；欧元区第二季GDP修正值；美国7月消费者信贷；韩
国8月失业率；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表演说；
    
    9/9(三)：日本8月消费者信心指数；英国7月工业生産和制造业産出；英国7月贸易收支
；韩国8月进出口物价；日本8月企业物价和7月机械订单；英国央行货币政策委员会会议(至
10日)；
    
    9/10(四)：中国8月CPI和PPI；美国8月进出口物价；美国7月趸售库存和销售；日本第
三季大型制造业景气判断指数；英国央行公布利率决定，幷公布9月政策会议的会议记录；
    
    9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心
和现况指数；美国8月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议；    
      
 16:00             台币/美元   上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公司     33.003     32.935   32.678-33.010  33.005     7.52    5.81
                                                                          
 元太外汇经纪公司     33.001     32.937   32.675-33.003  33.003     4.08    4.25
                                                                          
    
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             -0.010/0.005         0.045/0.055
 美元/台币六个月期             -0.050/-0.015        0.010/0.045
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价       

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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