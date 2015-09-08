版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 16:03 BJT

新兴汇市：中国股市劲涨提振亚币，韩元由五年低点反弹

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.09 119.27 -0.68 -0.36 119.66

坡元 1.4234 1.4279 +0.32 -6.84 1.3260

台币 32.865 32.935 +0.21 -3.49 31.718

韩元 1196.95 1203.70 +0.56 -8.16 1099.30

泰铢 36.17 36.12 -0.14 -9.04 32.90

菲律宾披索 46.92 46.92 +0.00 -4.69 44.72

印尼卢比 14275.00 14245.00 -0.21 -13.27 12380.00

印度卢比 66.56 66.82 +0.39 -5.30 63.03

马币 4.3370 4.3300 -0.16 -19.38 3.4965

人民币 6.3642 6.3659 +0.03 -2.52 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李春喜/张涛；审校 蔡美珍/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐