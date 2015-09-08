欧元债市：德国强劲数据推升公债收益率，但中国疑虑抑制走势

德国10年期公债收益率 微升1个基点至0.68%，所有其他可比债券收益率日内均持平至小幅上扬。

“中国进口大幅下降是中国经济成长放缓的进一步证据，而日后这可能削弱德国数据。”KBC策略师Piet Lammens。

德国7月经季节调整出口较前月增长2.4%至1,034亿欧元，进口较前月增长2.2%至806亿欧元。联邦统计局称，二者均是1991年有记录以来的最高水准。

中国疲弱数据引发对央行继续放宽政策的预期。8月末时路透调查显示，80%的受访者认为央行将调降银行存款准备金率，70%受访者预期利率还有可能下调。

中国消费下降跌象及人民币贬值，给全球带来通胀减缓压力，尤其是在欧元区，欧洲央行目前正苦于激励消费者物价成长。

意大利和西班牙债券利差达到两年来最阔水准。

西班牙10年期公债收益率 微升1个基点至2.15%，意大利10年期公债收益率 持平于1.89%。(完)

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