国际油市：强劲德国数据助油价企稳，但亚洲黯淡前景仍令市场承压

0730 GMT，美国原油 报每桶44.74美元，较周五收盘价下跌1.31美元，受艾克森美孚 (Exxon Mobil) 关闭美国路易斯安那州炼厂最大原油蒸馏装置的消息打击。该厂日产能达50.25万桶。

美国市场周一因假期休市。

布兰特原油 上涨0.66美元，至每桶48.18美元，未受炼厂关闭消息影响。

俄罗斯国家石油公司执行长谢琴(Igor Sechin)本周在新加坡表示，亚洲的放缓“具有可控制的特性”，因为中国房地产市场稳坚；与1997/98年危机时期不同，现在多数亚洲国家已有相当规模的货币储备。

他也预计中国的长期石油需求将持续看好。

油价自2014年6月以来已下跌将近60%，受供应大增与需求放缓导致的全球供应过剩影响。(完)

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