国际油市：强劲德国数据助油价企稳，但亚洲黯淡前景仍令市场承压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0730 GMT，美国原油 报每桶44.74美元，较周五收盘价下跌1.31美元，受艾克森美孚 (Exxon Mobil) 关闭美国路易斯安那州炼厂最大原油蒸馏装置的消息打击。该厂日产能达50.25万桶。
美国市场周一因假期休市。
布兰特原油 上涨0.66美元，至每桶48.18美元，未受炼厂关闭消息影响。
俄罗斯国家石油公司执行长谢琴(Igor Sechin)本周在新加坡表示，亚洲的放缓“具有可控制的特性”，因为中国房地产市场稳坚；与1997/98年危机时期不同，现在多数亚洲国家已有相当规模的货币储备。
他也预计中国的长期石油需求将持续看好。
油价自2014年6月以来已下跌将近60%，受供应大增与需求放缓导致的全球供应过剩影响。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/陈宗琦；审校 王洋/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”