金属期市：伦敦期铜上涨，数据显示中国8月铜进口量持稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“这是正面的迹象。在任何复苏中，你会希望看到需求回升迹象，价格走坚。我们看到进口增加，这相对来说利于铜价，”悉尼Ayers Alliance首席投资官Jonathan Barratt说道。
0737GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升1.2%，报每吨5,210美元，上一交易日微幅收高。
沪铜 涨0.7%，报每吨39,530元人民币。
此外，一连串的减产亦支撑铜价。嘉能可表示，将暂停刚果民主共和国(原萨伊)Katanga Mining 事业以及赞比亚(尚比亚)Mopani Copper Mines的部分铜矿生产，为期18个月，从而缩减40万吨铜供应。
不过分析师称，价格明显上涨的可能性不大，因供给仍充足，且需求增长乏力，尤其是主要消费国中国的需求不见起色。
继此前削减旗下大宗商品业务后，摩根大通 目前正在退出LME的公开喊价交易，此举也显示金属电子交易的重要性增强。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 高琦/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”