金属期市：伦敦期铜上涨，数据显示中国8月铜进口量持稳

“这是正面的迹象。在任何复苏中，你会希望看到需求回升迹象，价格走坚。我们看到进口增加，这相对来说利于铜价，”悉尼Ayers Alliance首席投资官Jonathan Barratt说道。

0737GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升1.2%，报每吨5,210美元，上一交易日微幅收高。

沪铜 涨0.7%，报每吨39,530元人民币。

此外，一连串的减产亦支撑铜价。嘉能可表示，将暂停刚果民主共和国(原萨伊)Katanga Mining 事业以及赞比亚(尚比亚)Mopani Copper Mines的部分铜矿生产，为期18个月，从而缩减40万吨铜供应。

不过分析师称，价格明显上涨的可能性不大，因供给仍充足，且需求增长乏力，尤其是主要消费国中国的需求不见起色。

继此前削减旗下大宗商品业务后，摩根大通 目前正在退出LME的公开喊价交易，此举也显示金属电子交易的重要性增强。(完)

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