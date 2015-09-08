版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 16:19 BJT

《全球汇市》欧元兑美元连续第三日上涨，美联储9月升息预期降温

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1178 1.1167 0.10 -7.60 1.2097

美元/日圆 120.00 119.27 0.61 0.45 119.68

欧元/日圆 134.14 133.18 0.72 -7.63 144.77

美元/瑞郎 0.9761 0.9750 0.11 -1.81 0.9941

英镑/美元 1.5343 1.5269 0.48 -1.48 1.5573

美元/加元 1.3284 1.3306 -0.17 14.34 1.1618

澳元/美元 0.6973 0.6923 0.72 -14.63 0.8168

新西兰元/美元 0.6281 0.6255 0.42 -19.44 0.7797

欧元/瑞郎 1.0912 1.0890 0.20 -9.26 1.2026

欧元/英镑 0.7279 0.7311 -0.44 -6.14 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4355 9.4442 -2.90 0.28 9.4688

美元/挪威克朗 8.2849 8.3108 -0.31 10.88 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李春喜/李爽/孙茉莉/ 审校 蔡美珍/张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐