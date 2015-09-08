路透伦敦9月8日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周一仍维持整固模式，在我们的支撑线1.1090和阻力线1.1200之间波动。尽管汇价略向阻力线1.1200升高，但短线仍看跌。跌穿1.1090将延续近期下行态势，并有可能开启跌向1.1025区域的走势。观察短线摆动点(oscillator)可以发现，平滑异同移动平均线(MACD)尽管高于虚线(trigger line)，但已在略低于零线的位置见顶，似乎还将下移。相对强弱指标(RSI)略低于50分界线，指向下行。这些动能迹象支持汇价接下来最有可能下滑的观点。整体趋势而言，鉴于汇价已在8月26日回落至心理关口1.1500下方，证实8月24日的大涨只是假突破，因此将继续维持中性立场。只有再度升穿1.1500水平，才能认为整体前景已经恢复看涨。下行方面，跌穿1.0800关口可能会将前景转为看跌。

美元/日圆：仍位于阻力线119.65下方，在下行通道正中间停滞不前。只要汇价维持在8月28日以来一直未突破的这一通道中，短线走势将看跌。若未能升穿119.65，则将再次下探118.75支撑线。跌穿该支撑位料将进一步跌向118.25。整体趋势方面，8月24日的大跌表明双顶形态或已构筑完成，中期前景可能转为看跌。

英镑/美元：突破1.5250后阻力位变支撑位，欧洲盘初汇价升向关键阻力位1.5330。升穿该点位后才能触发向下一阻力位1.5410的升势。我们的短线动能指标也支持这一观点。相对强弱指标突破50并进一步上行，而已经位于虚线上方的MACD指标短时上穿零线。整体趋势方面，8月26日的大跌将汇价拉回80日指数移动平均线下方。而且1.5330下方的走势证实了日线图上即将触及的更低的低点，将整体前景谨慎转为下行。所以必须突破该点位才能确认接下来呈现上行态势。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1178 1.1167 0.10 -7.60 1.2097

美元/日圆 120.12 119.27 0.71 0.55 119.68

欧元/日圆 134.25 133.18 0.80 -7.55 144.77

美元/瑞郎 0.9748 0.9750 -0.02 -1.94 0.9941

英镑/美元 1.5341 1.5269 0.47 -1.49 1.5573

美元/加元 1.3279 1.3306 -0.20 14.30 1.1618

澳元/美元 0.6977 0.6923 0.78 -14.58 0.8168

新西兰元/美元 0.6292 0.6255 0.59 -19.30 0.7797

欧元/瑞郎 1.0896 1.0890 0.06 -9.40 1.2026

欧元/英镑 0.7283 0.7311 -0.38 -6.09 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4321 9.4442 -2.93 0.25 9.4688

美元/挪威克朗 8.2904 8.3108 -0.25 10.95 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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