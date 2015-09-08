欧洲汇市：英镑兑美元触及一周高位，受并购消息提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“并购消息导致英镑空头仓位下降，”伦敦一位交易员表示。“有人预期英镑短线将涨至1.55美元。”
英镑兑美元 触及一周高位1.5390，从上周五触及的四个月低位1.5163反弹。英镑兑欧元 亦上扬，涨0.4%至0.7284.
上周，一系列令人失望的数据愈发令人质疑，英国央行会不会很快升息，尤其是考虑到对市场波动性和全球经济成长的担忧。
尽管英国央行总裁卡尼表示，中国经济减速目前还没有改变该央行加息计划的立场，但其承认，这可能推低英国通胀率。
英镑货币市场 在一个月前还预期明年初左右加息，但现在他们预计最早在4月或5月加息。
投资者关注周四英国央行货币政策委员会会议以及会议记录。上月，其中一位委员投票赞成立即加息。
“投资者在观望有关央行可能开始加息时间的正面线索，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad表示。(完)
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(编译 王洋/李爽 审校 张明钧/高琦)
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