德国数据：第二季劳动力成本较上年同期涨3.1%，为两年多来最高涨幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透柏林9月8日 - 德国联邦统计局周二公布的数据显示，德国第二季劳动力成本涨幅创两年多最高。这可能有助提升其它欧元区国家的商品生产的竞争力。
数据显示，经工作日因素调整后，4-6月当季劳动力成本较上年同期上升3.1%。劳动力成本包括总收入及非薪资劳动力成本两部分。
此涨幅创2013年第一季以来最高。
劳动力成本的上涨主要受雇主将总收入提升3.4%所推动，而用于健康及社会保险等的非薪资劳动力成本亦上涨2.0%。
该统计局称，第一季劳动力成本数据向下修正至上涨2.8%，初值为上涨3.2%。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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