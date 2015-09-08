德国数据：第二季劳动力成本较上年同期涨3.1%，为两年多来最高涨幅

路透柏林9月8日 - 德国联邦统计局周二公布的数据显示，德国第二季劳动力成本涨幅创两年多最高。这可能有助提升其它欧元区国家的商品生产的竞争力。

数据显示，经工作日因素调整后，4-6月当季劳动力成本较上年同期上升3.1%。劳动力成本包括总收入及非薪资劳动力成本两部分。

此涨幅创2013年第一季以来最高。

劳动力成本的上涨主要受雇主将总收入提升3.4%所推动，而用于健康及社会保险等的非薪资劳动力成本亦上涨2.0%。