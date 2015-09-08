重温稿-《中国新债预测》10年国债收益率预测均值3.34%，二级偏弱一级仍有支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 招标品种：财政部10年期续发国债
* 招标金额：300亿元人民币
* 招标时间：周三10:35-11:35
* 受访人数：13位(银行、券商)
* 预测区间：3.28%-3.38%
* 预测均值：3.34%(按各家机构预测值平均)
路透上海9月8日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期国债。路透调查显示，今日二级现券收益率小涨，不过上午国开行四期债表现不错，尤其是新发行的10年期品种，利率低于预期，投标倍数也超过6倍，明日新债料仍有支撑，预测均值接近二级，落在3.34%附近。
上海一券商分析师称，尽管今日现券走势偏弱，不过国开行新债发行结果多优于预期，有望继续利好一级情绪，明日新债定位料接近或稍微低于二级水平。
国开行上午招标的三至10年四期债，除五年期与预测均值接近外，其他三期均低于预期，投标倍数也在4-6倍左右。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.3353%；本次续发国债的标的债150016券最新报价 为3.3450%/3.3300%。
明日招标国债为今年第16期 10年期品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债具体招标时间为9月9日上午10:35-11:35。招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至9月14日进行分销；9月16日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从7月16日开始计息，票面利率3.51%，按半年付息。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”