台湾经济：欧美采购旺季来临和油价回升，出口情势可逐步改善--财政部

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月8日 - 台湾财政部周二表示，欧美年底采购旺季即将来临，国际原油价格回升，且石化炼油设备岁修结束，料出口情势可逐步改善。
财政部指出，政府积极强化多元出口拓展措施，在业者方面，则仍持续提升制程或扩充产能，比如半导体设备进口连续三个月出现明显扩增，显示电子产品未来商机可期。
财政部周一公布，8月出口金额较上年同期跌14.8%，略逊于市场预估的衰退13.5%。进口则较上年同期减16.7%，跌幅大于市场预估的年减14.9%。 主计总处8月将2015年经济成长率预估下修至1.56%(原估为3.28%)，2015年出口预估年减7.10%、进口年减12.76%。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”