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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 17:07 BJT

台湾经济：欧美采购旺季来临和油价回升，出口情势可逐步改善--财政部

路透台北9月8日 - 台湾财政部周二表示，欧美年底采购旺季即将来临，国际原油价格回升，且石化炼油设备岁修结束，料出口情势可逐步改善。

财政部指出，政府积极强化多元出口拓展措施，在业者方面，则仍持续提升制程或扩充产能，比如半导体设备进口连续三个月出现明显扩增，显示电子产品未来商机可期。

财政部周一公布，8月出口金额较上年同期跌14.8%，略逊于市场预估的衰退13.5%。进口则较上年同期减16.7%，跌幅大于市场预估的年减14.9%。 　　主计总处8月将2015年经济成长率预估下修至1.56%(原估为3.28%)，2015年出口预估年减7.10%、进口年减12.76%。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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