路透基点：七家银行参与CVC的1.65亿美元五年期贷款案--TRLPC

路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，七家银行参与私募股权投资公司CVC Capital Partners的1.65亿美元五年期贷款案，对支持该公司收购中国启德教育集团(EIC)多数股权的1.18亿美元贷款再融资。

消息人士称，牵头行、簿记行兼承销行--澳新银行、中国信托商业银行、玉山银行和台北富邦商业银行在6月为这笔1.65亿美元贷款预先提供了资金。

该贷款由A档6,000万美元分期偿还的定期贷款、B档9,500万美元子弹式贷款及C档1,000万美元循环信贷组成。混合平均贷款期限为4.49年。

头六个月，A档和C档贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点，B档较Libor加码437.5个基点。混合起始利率为425个基点。

六个月之后，利率将根据借款人总债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比进行调整：

比率在3倍或更高，利率为400个基点(A档和C档)和437.5个基点(B档)；

比率在2.0-2.9倍，利率为375个基点(A档和C档)和412.5个基点(B档)；

比率在1.5-1.9倍，利率为325个基点(A档和C档)和350个基点(B档)；

比率在1.5倍以下，利率为225个基点(A档和C档)和250个基点(B档)。

承贷A档和C档的银行可获混合最高综合收益464个基点，前端费为175个基点。

亚洲教育投资有限公司是借款人。

除了为1.18亿美元贷款提供再融资之外，资金还将用于股息资本重组和运营资本。

启德教育集团提供国际教育服务，在中国20个城市开展业务。（完）