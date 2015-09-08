香港金融：金发局主席史美伦称深港通终会推出，只待市况回稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月8日 - 香港金融发展局主席史美伦周二称，深港通最终会推出，只待市况回稳。
史美伦出席理工大学一项论坛后向传媒表示，深港通最终会推出，最多可能延迟，因环球金融市场波动对任何新产品的推出步伐均会造成影响。
“只要情况稍为稳定，事情会继续。”她说。
市场原本预期深港通最快于下半年推出，但6月尾开始国内股市陷入股灾状态，目前仍在寻底过程，监管层则全力救市。
港交所 行政总裁李小加稍早在新加坡出席商品论坛时表示，由于近月内地股市波动，心理上现时并非讨论互联互通的好时机，故步或会放慢。
中国股市沪综指 周二收涨2.9%，终结连四日跌势，A股成交额创近七个月新低。分析师称，监管层频频发布利好，但市场信心仍脆弱。 （完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”