香港金融：金发局主席史美伦称深港通终会推出，只待市况回稳

路透香港9月8日 - 香港金融发展局主席史美伦周二称，深港通最终会推出，只待市况回稳。

史美伦出席理工大学一项论坛后向传媒表示，深港通最终会推出，最多可能延迟，因环球金融市场波动对任何新产品的推出步伐均会造成影响。

“只要情况稍为稳定，事情会继续。”她说。

市场原本预期深港通最快于下半年推出，但6月尾开始国内股市陷入股灾状态，目前仍在寻底过程，监管层则全力救市。

港交所 行政总裁李小加稍早在新加坡出席商品论坛时表示，由于近月内地股市波动，心理上现时并非讨论互联互通的好时机，故步或会放慢。

中国股市沪综指 周二收涨2.9%，终结连四日跌势，A股成交额创近七个月新低。分析师称，监管层频频发布利好，但市场信心仍脆弱。 （完）