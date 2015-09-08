两岸金融：台湾金管会核准中国农业银行申请在台设立代表人办事处

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月8日 - 台湾金管会周二核准中国农业银行 申请在台设立代表人办事处，此为两岸建立金融市场双向往来后，第五家大陆地区商业银行获准来台设立代表人办事处，并为下周两岸银行监理平台会议暖身。
金管会新闻稿并指出，中国农业银行来台设立代表人办事处主要从事连络台湾地区银行业业者与客户，及蒐集台湾地区金融市场资讯等非营业性活动。
目前大陆地区中国银行 、交通银行 及中国建设银行 所设代表人办事处均已陆续升格为分行。另有招商银行 2011年3月间也获准在台成立代表人办事处。
台湾金管会银行局此前宣布，预计9月13-16日间，第五度两岸银行监理平台会议“金银会”将在台湾举行，现任中国银监会主席尚福林将率团来台参加。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”