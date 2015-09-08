中国新债：新疆下周二将招标发行总额243亿元一般和专项地方债

路透上海9月8日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周二公告，将于下周二(15日)招标发行总额243亿元人民币的地方债，其中一般债券185亿元，专项债券58亿元。

此次发行的一般债券均为置换债券，期限包括三年、五年、七年和10年，其中三年和10年期发行规模37亿元，五年、七年期为55.5亿元。

而专项债亦均为置换债券，期限与一般债券相同；三年、10年期计划发行规模均为11.6亿元，五年、七年期计划发行17.4亿元。

上述一般债券的具体招标时间为9月15日上午9:20-10:00，专项债为当日10:20-11:00。两类债券均9月16日起开始发行并计息，9月18日发行结束。中债资信评估有限责任公司对上述债券的信用评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，利率多按五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，中标利率开始出现较下限加点势头，幅度多在10-20bp左右。而8月7日招标的辽宁债部分期限利率加点幅度超出20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)