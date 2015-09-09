重温稿-台湾货币市场：短率持于低档整理，拆款及短票等资金去化管道有限

* 短率持于低档 * 短票利率持平 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北9月8日 - 台湾银行间短率周二仍持于低档；银行资金调度人员指出，提存期初市场资金较显宽 裕，惟拆款及短票等资金去化管道有限，令短率维持在既有区间低位。 他们并表示，由于拆款需求不振及短票量能不彰，银行间多仰赖央行代收银行间隔夜拆款过剩资金，不过 近日央行对隔拆资金的冲销力道稍有减弱，致周一当日超额准备突破200亿台币，后续仍须关注央行冲销力道 。 〞季底前短率大概就在这里，除非央行月底有什么动作。〞一位公股银行资调人士说。 上述资调人士亦称，虽说目前市场资金稳中偏松，但季底资金紧缩因子，将会令市场资金流动性不足，且 短率已降至相对低位，对票券商一周拆款利率落在0.36-0.40%，季底前短率交投料持平整理，越靠近季底甚至 可能向区间高位靠拢。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.420% 0.320-0.410% --两周拆款利率区间 0.370-0.415% 0.360-0.400% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员表示，周二发票量偏少，不足以因应银行端畅旺的买票需求，成交以到期续作为 主，其中有家大型行库为求稳定票源已开价六个月天期短票利率0.50%，仅较30天期短票利率高出3个基点，月 初资金宽松态势料使短票利率持续徘徊低档。 〞大家都预期利率会往下，我们想作短(天期)的，客户都想作长的。〞一位大型票券公司交易员说。 票券商并指出，上半周发票量较显不足，即使周四、周五发票量增温也难以满足银行间资金去化压力，尽 管目前仍是钱多票少的情况，但季底紧缩因素也不容小觑，因此银行端提出跨季资金规划，都会或多或少配合 因应。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.47%，同于上日；部分60天期短票也成交在0.47 %。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.472%，前日在0.47 4%；上日成交量69.96亿台币，前日157.34亿台币。 台湾央行周二共发行7,174亿台币定存单，含364天期存单1,500亿，较今日存单到期金额6,811亿，发行余 额增363亿。 本周到期台湾央行存单金额为1兆(万亿)4,930.7亿台币，本周余日落点分别为周三2,277.5亿、周四2,442 .2亿、周五776亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为200亿台币，累积超额准备为960亿台币、加计前期1%的超额准 备2,311亿台币。 **RP利率续靠向低档** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，昨日央行标售一年期定存单得标利率低于预期，显示期初 市场资金偏滥，带动今日RP利率续往区间低档偏移。 他们表示，由于全球股市等风险性资产走势仍显震荡，投信、寿险间资金布局较为谨慎，且多处于观望阶 段，令RP市场资金较显充裕、利率区间高位松动，近日皆有票券商及证券商微降RP利率1-2个基点。 〞利率跌幅累积很多，外围客人有在哀哀叫。〞一位证券商交易员说。 另一位票券商交易员也称，新的提存期市场资金较为宽松，近日调降短天期公债及公司债RP利率1-2个基 点，趁月初多吸收一些便宜的资金，并为下旬央行理监事会预作准备，后续仍可能再调降RP利率。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.58%，少数成交在0.57%，区间高位皆较上日微幅下移。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间 则落在0.45-0.48%，区间高位皆较上日降1-2个基点；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同 ，有所差异。(完) (审校 林高丽)