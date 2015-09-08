中国新债：广西下周二将招标发行总额313亿元一般和专项地方债

路透上海9月8日 - 中国广西壮族自治区财政厅周二公告，将于下周二(15日)招标发行总额313亿元人民币的地方债，其中一般债券294亿元，专项债券19亿元。

上述一般债券为广西今年第三批一般债，其中237亿元为置换，57亿元为新增。期限包括三年、五年、七年和10年，三年、10年期计划发行规模为59亿元，五年、七年期发行规模为88亿元。

广西本次发行的专项债均为新增债券，期限包括五和10年，计划发规模均为9.5亿元。

上述一般债券的具体招标时间为9月15日下午14:00-14:40，专项债为当日15:00-15:40。两类债券均9月16日起开始发行并计息，9月18日发行结束。中债资信评估有限责任公司对上述债券的信用评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，利率多按五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，中标利率开始出现较下限加点势头，幅度多在10-20bp左右。而8月7日招标的辽宁债部分期限利率加点幅度超出20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)