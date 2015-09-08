机构观点：抛除基期虚假贸易因素，中国8月出口增长2%左右--社科院世经所

（本分析由中国社科院世界经济与政治研究所副研究员吴海英主笔）

中国海关2015年8月公布的数据显示，以美元计中国出口同比下降5.5%，较7月-8.3%的增速有所收窄。但由于去年7-8月出口有较明显的虚报现象，因此做相关数据分析时有必要排除基期干扰，还原当前出口真实面貌。中国社科院世经政所的分析指出，估计排除干扰后8月出口增长2%左右，较7月略有改善。

分析还表明，近期外需虽仍处低位，没有明显恶化，中国出口未来将维持弱势平稳增长的态势。

**去年8月出口虚假高报拉低了今年8月出口增速**

首先，去年8月中国和贸易伙伴的双边数据出现明显偏离。从逻辑上看，中国出口大致等于贸易伙伴从中国的进口。但是占中国总出口83%的14个主要贸易伙伴在去年8月，从中国的进口增速为1.1%，而同期中国总出口增速达9.4%。其中，中国对美国、欧盟、台湾地区、俄罗斯的出口偏离程度最为明显。

对中国出口总体偏离规模，也即虚假出口的估计，通常用双方对同一贸易流进口出口报价之间的差额来估算。考虑到双边统计数据准确性、货运时滞等因素，这里只关注异常月份偏离正常时期的异常虚假出口。去年8月，中国与14个主要贸易伙伴之间的异常虚假出口约为173亿美元（去年7月约为145亿美元），这使去年8月出口增速虚高约9个百分点。

此外，去年8月中国出口高估还表现在以下几方面：一是去年8月9.4%的出口增速大大高于同期3.9%的出口交货值增速，意味着出口货物流并不支撑出口高增长。二是去年8月中国对贵金属、其他机电产品的出口异常升高，同比增速达28%和126%。单价高、运输成本低使这些产品成为出口高报的重要载体。三是其他商品贸易方式下的出口异常增速，从去年上半年13.7%的平均水平上升至8月的115.8%。类似地，一般贸易增速由8.4%上升至14.3%，造成去年8月一般贸易出口同比增加额较月平均值多出68亿美元。四是去年8月9.4%的出口增速异常高于-2.7%的货物出口结汇增速，而同期出口退税与出口增速持续同步走高，表明虚增出口很可能是为了获取出口退税。

**排除基期虚假出口高报8月出口实现正增长**

根据以上分析，有两种去除虚假出口干扰的方法。第一种估算是，将中国14个主要贸易伙伴提供的从中国的进口增速，作为同期中国真实出口增速的一个近似替代，那么去年8月中国出口增速将由9.4%变为1.1%。今年8月出口增速将变为2.2%。第二种估算是，将异常虚假出口173亿美元在去年8月出口中扣除，其同比增速由9.4%变为0.3%，今年8月出口增速将变为3%。

以上两种估计表明，排除基期虚假出口干扰后，今年8月真实的出口增速大约可达到2%，明显好于公布数据的-5.5%，也好于按同样方法调整后的7月出口增速（-1%左右）

**中国出口产品市场份额增速有望企稳**

抛开基期虚假出口的影响，我们根据进口伙伴提供的数据来判断中国的出口增速。从定义式看，中国外需增速（不含中国的全球进口增速）与中国出口产品在贸易伙伴进口市场的份额增速之和大致决定了中国出口增速。

8月外需并未出现大幅回落。7月，摩根大通全球制造业PMI指数与6月持平，中国外贸出口先导指数7月较6月下滑0.7。根据这两个先导指标提前一期的预示，预计8月全球进口增速很可能较7月有小幅回落。

因此，8月中国出口产品市场份额增速有望企稳。8月11日人民币中间价报价机制完善以来，人民币实际有效汇率持续上升的势头得到改变，以往对中国出口市场份额增速的拖累受到抑制。此外，7月15日，国务院常务会议再次部署促进进出口稳定增长的6项政策措施，有利于中国出口竞争力的提升。

**近期出口仍将维持弱势平稳增长**

对下半年出口数据的分析，首先要排除基期虚假出口高报带来的干扰，更多关注中国贸易伙伴提供的数据。去年虚假出口高报从7月持续至9月，11月至12月又重新抬头。