国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水走阔，因供应仍旧充裕

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
一船用燃料交易商称，需求面则一直持稳。
“需求面较为正常，并未出现我们曾经见到的惨淡局面，但当然也不是十分旺盛，”他表示。
指标380-cst燃料油的卖方报价周二也下滑，较新加坡现货报价每吨贴水4.50美元。前一交易日为每吨贴水4美元左右。
现货交易，成交了两笔。
BP出售给新加坡贸易商兴隆20,000吨380-cst船货，船期在9月23-27日，较新加坡现货报价10月均价每吨贴水7.25美元。
BP自P66处购买20,000吨380-cst船货，船期在9月23-27日，较新加坡现货报价9月均价每吨贴水3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”