国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水走阔，因供应仍旧充裕

一船用燃料交易商称，需求面则一直持稳。

“需求面较为正常，并未出现我们曾经见到的惨淡局面，但当然也不是十分旺盛，”他表示。

指标380-cst燃料油的卖方报价周二也下滑，较新加坡现货报价每吨贴水4.50美元。前一交易日为每吨贴水4美元左右。

现货交易，成交了两笔。

BP出售给新加坡贸易商兴隆20,000吨380-cst船货，船期在9月23-27日，较新加坡现货报价10月均价每吨贴水7.25美元。

BP自P66处购买20,000吨380-cst船货，船期在9月23-27日，较新加坡现货报价9月均价每吨贴水3美元。(完)

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