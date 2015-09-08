马来西亚期市：棕榈油合约触及一个月高点，获益于马币疲弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡9月8日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及一个月高点，因 马币疲弱，且工厂需求因利润率提升而增加。 马来西亚11月棕榈油合约 收高2.1%，报每吨2,090马币，稍 早曾触及2,100马币，创8月3日来最高。 成交量报37,731口，高于以往的日均量35,000口。 “今日直接影响棕榈油价格的是马币疲弱，”吉隆坡一交易商说道。 “此外另一个原因是需求非常不错，因工厂利润率大幅提高。有些日 子没见到250马币这么高的利润了。” 马币 周二下滑0.3%，当日收报4.3390。今年迄今马币累计跌逾 20%，为亚洲新兴市场表现最差的货币。 大连商交所1月豆油合约 和1月棕榈油合约 均上涨1.4 %。美国12月豆油合约 涨1.4%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”