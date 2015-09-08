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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 19:00 BJT

马来西亚期市：棕榈油合约触及一个月高点，获益于马币疲弱

路透吉隆坡9月8日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及一个月高点，因
马币疲弱，且工厂需求因利润率提升而增加。
    
    马来西亚11月棕榈油合约 收高2.1%，报每吨2,090马币，稍
早曾触及2,100马币，创8月3日来最高。
    
    成交量报37,731口，高于以往的日均量35,000口。
    
    “今日直接影响棕榈油价格的是马币疲弱，”吉隆坡一交易商说道。
    
    “此外另一个原因是需求非常不错，因工厂利润率大幅提高。有些日
子没见到250马币这么高的利润了。”
    
    马币 周二下滑0.3%，当日收报4.3390。今年迄今马币累计跌逾
20%，为亚洲新兴市场表现最差的货币。
    
    大连商交所1月豆油合约 和1月棕榈油合约 均上涨1.4
%。美国12月豆油合约 涨1.4%。(完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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