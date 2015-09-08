东南亚股市：多数反弹，银行股引领泰国股市走升

路透曼谷9月8日 - 大多数东南亚股市周二反弹，因德国乐观的贸易数据提振了全球市场的情绪，而泰国股市中银行股表现超越大盘，之前该国内阁批准了新一轮旨在帮扶小企业的措施。

泰国股市上涨0.6%，尾盘时段的买盘提振Krung Thai Bank 上涨逾2%，盘谷银行 和Kasikornbank 等大盘股则下跌，因为除息的原因。

券商Maybank Kim Eng Securities认为，国有银行Krung Thai Bank预计会直接受益于泰国内阁批准的中小企业救助措施。

泰国军政府周二批准了总规模2,060亿泰铢的新经济措施，以帮扶小企业。

大多数市场收复稍早的跌幅并结束近期的连跌态势。

新加坡股市 上涨1.2%，越南股市 跳升2.2%。

周二欧洲和亚洲股市上涨，之前中国和德国的贸易数据凸显出两国前景之间的差异。

德国联邦统计局周二公布的数据显示，7月出口与进口均增至纪录高位。7月经季节调整出口较前月增长2.4%至1,034亿欧元，进口较前月增长2.2%至806亿欧元。联邦统计局称，二者均是1991年有记录以来的最高水准。贸易顺差扩大至228亿欧元。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 325.85 1.94 +0.60 -20.67 410.77

新加坡 2885.32 32.91 +1.15 -14.26 3365.15

马来西亚 1587.12 4.27 +0.27 -9.89 1761.25

泰国 1379.32 7.92 +0.58 -7.90 1497.67

印尼 4318.59 17.23 +0.40 -17.38 5226.95

菲律宾 6891.30 -35.52 -0.51 -4.69 7230.57

越南 566.72 11.79 +2.12 +3.87 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数