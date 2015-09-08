国际油市：亚洲航煤和柴油裂解价差改善，但供给依旧充足

路透新加坡9月8日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二改善，交易员表示因将油品存储在储罐的吸引力似乎不佳，这促使一些船货流入西方。

路透数据显示，10月柴油裂解价差上涨0.09美元至每桶较迪拜原油升水13.25美元，航煤裂解价差小升0.01美元至每桶13.94美元。

定船情况显示，至少三艘长程船舶被储备预定，将航煤从中东运至欧洲。

交易员表示，运费率下降可能会有利于地区间的船货流动。

但是交易员表示，期货转掉期(EFS)周二缩窄，从亚洲至欧洲的套利空间似乎减弱。

他们还表示，巨型油轮运费率的上升和正价差的缩窄可能会令在新加坡以外存储油品的获利空间减小。

新加坡现货市场上，有一笔柴油成交，无航煤成交。

壳牌以每桶较新加坡9月22-29日平均报价贴水0.40美元的价格，从嘉能可购入150,000桶含硫500ppm的柴油，船期是9月23-27日。(完)

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