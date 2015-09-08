国际油市：亚洲汽油裂解价差持于两周高点附近，需求旺盛

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月8日 - 亚洲汽油裂解价差周二下滑0.01美元，至每桶12.79美元，不过仍接近两周来最高位。交易商基本忽略了今日的下滑，称今年全球对汽油的需求仍算旺盛。
尼日利亚发布了进口配额，要在今年第三季剩余时间里至少再进口300,000吨汽油，此外，将燃油补助再延长一个季度。
中国今年头八个月原油进口增加了近10%，至每日663万桶，主要缘于汽油和煤油进口推动。
不过新加坡实货汽油交易稀少，仅成交了一笔，而纸货交易明显增加。
仅一日就成交约31笔纸货交易，主要卖家为PTT，其还以每桶60.80美元的价格向Phillips 66出售了一批92号汽油现货船货，船期为10月4-8日。
PTT如此大规模出售的原因目前尚不清楚。
PTT麾下的汽油团队近期在新加坡实货市场上一直很活跃。
比如在9月1-8日，PTT在现货市场出售了约300,000桶汽油，占期间交易量的一半。
亚洲石脑油裂解价差微涨，徘徊在两周高点每吨75.93美元附近，因布兰特原油价格下滑。
不过现货交易低迷，因多数人士离场参加在新加坡召开的石油业年度大会。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”