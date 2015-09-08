国际油市：亚洲汽油裂解价差持于两周高点附近，需求旺盛

路透新加坡9月8日 - 亚洲汽油裂解价差周二下滑0.01美元，至每桶12.79美元，不过仍接近两周来最高位。交易商基本忽略了今日的下滑，称今年全球对汽油的需求仍算旺盛。

尼日利亚发布了进口配额，要在今年第三季剩余时间里至少再进口300,000吨汽油，此外，将燃油补助再延长一个季度。

中国今年头八个月原油进口增加了近10%，至每日663万桶，主要缘于汽油和煤油进口推动。

不过新加坡实货汽油交易稀少，仅成交了一笔，而纸货交易明显增加。

仅一日就成交约31笔纸货交易，主要卖家为PTT，其还以每桶60.80美元的价格向Phillips 66出售了一批92号汽油现货船货，船期为10月4-8日。

PTT如此大规模出售的原因目前尚不清楚。

PTT麾下的汽油团队近期在新加坡实货市场上一直很活跃。

比如在9月1-8日，PTT在现货市场出售了约300,000桶汽油，占期间交易量的一半。

亚洲石脑油裂解价差微涨，徘徊在两周高点每吨75.93美元附近，因布兰特原油价格下滑。

不过现货交易低迷，因多数人士离场参加在新加坡召开的石油业年度大会。(完)

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