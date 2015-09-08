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市场报道 | 2015年 9月 8日 星期二 21:39 BJT

美国热股：苹果扩大延揽人工智能专家，股价盘初上涨

路透9月8日 - 从人力招聘网站上可以见到，苹果 扩大招聘人工智能(AI)专家，征求博士级人才，招贴出许多职缺，大举扩编其AI团队。这项观察也获得数个消息来源证实。

苹果上周五收报109.27美元，周二盘初上扬2.39%。(完)

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