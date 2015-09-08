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市场报道 | 2015年 9月 8日 星期二 21:39 BJT

美国热股：阿里巴巴携手麦德龙进行线上销售，股价盘初上涨2.59%

路透9月8日 - 德国零售商麦德龙(Metro AG) 携手阿里巴巴，在天猫国际平台上向中国消费者出售产品，除在中国的实体销售外，扩展了线上销售。

阿里巴巴上周五收报63.91美元，周二盘初上涨2.59%。(完)

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