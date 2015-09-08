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市场报道 | 2015年 9月 8日 星期二 21:38 BJT

美国热股：券商上调宝洁投资评等，宝洁股价上涨

路透9月8日 - 券商SunTrust Robinson上调宝洁(宝硷,P&G) 评等至“买进”，原为“中性”。

宝洁上周五收报68.76美元，周二盘初上涨2.32%。(完)

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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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