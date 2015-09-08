美国热股：券商上调宝洁投资评等，宝洁股价上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月8日 - 券商SunTrust Robinson上调宝洁(宝硷,P&G) 评等至“买进”，原为“中性”。
宝洁上周五收报68.76美元，周二盘初上涨2.32%。(完)
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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。