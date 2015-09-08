芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬1.5%，因回补空头和技术性买入

路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跳升逾1%，交易商说，受助于投资者回补空头及忧虑玉米收成下降引发的技术性买入。

美国中西部农户开始在最早成熟的玉米田进行收割，一些券商报告玉米收成低于之前一年同期的水平。预计收割速度将在本月稍晚达到高峰。

交投最活跃的12月玉米期货 连续第二日上涨，在收市前几秒钟触及日内高位，从周五触及的三周低位反弹。

在周五美国农业部月度供需报告出炉前，投资者轧平头寸。

CME称，有845口CBOT-9月玉米期货 交割，使总交割量达成到4,045口。

12月玉米期货 收涨5-1/4美分，至每蒲式耳3.68-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为186,749口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)