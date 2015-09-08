芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬1.5%，因回补空头和技术性买入

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跳升逾1%，交易商说，受助于投资者回补空头及忧虑玉米收成下降引发的技术性买入。
美国中西部农户开始在最早成熟的玉米田进行收割，一些券商报告玉米收成低于之前一年同期的水平。预计收割速度将在本月稍晚达到高峰。
交投最活跃的12月玉米期货 连续第二日上涨，在收市前几秒钟触及日内高位，从周五触及的三周低位反弹。
在周五美国农业部月度供需报告出炉前，投资者轧平头寸。
CME称，有845口CBOT-9月玉米期货 交割，使总交割量达成到4,045口。
12月玉米期货 收涨5-1/4美分，至每蒲式耳3.68-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为186,749口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。