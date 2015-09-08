全球金市：金价连跌四日后上涨，因美元下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美元兑一篮子主要货币下跌
* 预计美联储会议将是影响金价下一步走势的主要因素
路透纽约/伦敦9月8日 - 金价周二上涨，因美元指数下跌扶助黄金结束四日连跌的态势，但金价仍接近三周低位，因美国是否即将升息的不确定性犹在。
1856 GMT，现货金 上涨0.2%，报1,121.10美元。美国12月期金 收低40美分，报每盎司1,121美元。
现货金周一触及1,116.20美元，此为8月中来最低水准，周五美国公布的非农就业数据未能提供美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时升息的进一步线索。
预计美联储9月16-17日下次政策会议举行前，金价将在区间交投。
“上周人们等待非农就业数据公布，而本周人们在等待本月17日联邦公开市场委员会(FOMC)会议的结果。”MKS的交易部主管Afshin Nabavi说。
“投资者需要得到金市方向的某种保证，才会入市。”
全球股市上涨，因期望中国出台进一步刺激计划及德国贸易数据强劲，而铜和银上涨，此前嘉能可公布计划关闭其亏损的铜矿。
美元指数 下跌最多0.5%。
现货银 上涨1.2%，报每盎司14.73美元。现货铂金 上扬1.7%，报每盎司1,000美元。现货钯金 劲升1.9%，报每盎司586.25美元。
世界铂金投资协会(World Platinum Investment Council,WPIC)周二发布报告称，铂金市场供应缺口料在第二季缩减，因矿山产量增加，并且汽车催化剂和珠宝的铂金回收量盖过了需求的小幅增长。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”