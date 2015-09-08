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市场报道 | 2015年 9月 9日 星期三 06:50 BJT

《美国重要政经日程》--9月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1400 - 商务部公布2015年第二季度服务业调查

1400 - 劳工部公布7月职位空缺及劳动力流动调查

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量

1530 - 财政部举行每周例行标售四周期国库券(因劳动节假日而自周二推迟至周三)

1700 - 财政部标售10年期公债

2030 - 美国石油协会(API)公布每周全国石油报告(因劳动节假日而自周二推迟至周三)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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