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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 07:05 BJT

****澳新经济指标预测--9月9日-9月16日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月7日当周

9月9日(三)

0030 澳洲消费者信心 9月 -- +7.8%

0130 澳洲自住房屋融资 7月 +0.8% +4.4%

投资房屋融资 -- -0.7%

2100 新西兰央行利率决定 -- 2.75% 3.00%

2245 新西兰电子卡零售销售(经季节调整)(较前月) 8月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +5.6%

9月10日(四)

0130 澳洲就业人口(万人) 8月 增加0.5 增加3.85

全职就业人口(万人) -- 增加1.24

就业参与率 65.0% 65.1%

失业率 6.2% 6.3%

-- 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 53.5

2245 新西兰食品物价指数 8月 -- +0.6%

9月11日(五)

0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 50.20

0300 新西兰公债外资持有比例 8月 -- 64.3%

9月14日当周

9月14日(一)

暂无重要数据公布

9月15日(二)

0130 澳洲新车销量 8月 -- -1.3%

2245 新西兰经常账(较前季)(亿新西兰元) 第二季 -- 盈余6.6

截至6月30日的年度经常帐(亿新西兰元) -- 赤字86

9月16日(三)

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.2%

国内生产总值(较上年同期) -- +2.6%

(完)

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