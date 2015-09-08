《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月8日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 60.91 -3.00 -4.69 6168294
京东 23.95 +1.14 +5.00 31306476
新浪 37.79 +1.33 +3.65 1597644
搜狐 44.38 +0.61 +1.39 585115
网易 112.37 +4.70 +4.37 1048527
百度 148.18 +2.18 +1.49 4899645
台湾
台湾积体电路 20.05 +0.38 +1.93 2136198
联电 1.77 +0.09 +5.36 351518
日月光 5.07 +0.31 +6.51 442653
矽品精密 6.48 +0.27 +4.35 1183866
和信超媒体 0.54 +0.02 +3.03 66318
友达 3.28 +0.14 +4.46 267026
中华电信 29.92 +0.06 +0.20 82739
台湾国际航电 37.67 +1.17 +3.21 1035923
香港
中国移动 59.45 +2.54 +4.46 415965
中国联通 13.31 +0.78 +6.23 151052
中国电信 51.53 +2.52 +5.14 18664
中芯国际 4.48 +0.25 +5.91 18341
电讯盈科 5.40 +0.40 +7.90 688
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”