版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 06:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 60.91 -3.00 -4.69 6168294

京东 23.95 +1.14 +5.00 31306476

新浪 37.79 +1.33 +3.65 1597644

搜狐 44.38 +0.61 +1.39 585115

网易 112.37 +4.70 +4.37 1048527

百度 148.18 +2.18 +1.49 4899645

台湾

台湾积体电路 20.05 +0.38 +1.93 2136198

联电 1.77 +0.09 +5.36 351518

日月光 5.07 +0.31 +6.51 442653

矽品精密 6.48 +0.27 +4.35 1183866

和信超媒体 0.54 +0.02 +3.03 66318

友达 3.28 +0.14 +4.46 267026

中华电信 29.92 +0.06 +0.20 82739

台湾国际航电 37.67 +1.17 +3.21 1035923

香港

中国移动 59.45 +2.54 +4.46 415965

中国联通 13.31 +0.78 +6.23 151052

中国电信 51.53 +2.52 +5.14 18664

中芯国际 4.48 +0.25 +5.91 18341

电讯盈科 5.40 +0.40 +7.90 688

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐