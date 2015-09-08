国际油市：委内瑞拉总统称，全球油价至少应在每桶70美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透加拉加斯9月8日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)表示，全球石油价格应该至少在每桶70美元，才能使必要的石油投资得以保持。
油价在过去一年从每桶超过100美元下跌逾一半。委内瑞拉是石油输出国组织(OPEC)成员国，该国超过95%的收入依赖于石油，是受油价下跌打击最严重的产油国之一。
布兰特原油期货周二报每桶48.43美元，美国原油报每桶45.05美元。
“油价至少要在每桶70美元，所有大型石油投资才能得以维持，”马杜罗周一晚间在内阁会议上说。
“如果情况并非如此，请注意，石油投资将会下滑，库存将不会因投资而得到补充，一年后油价将飙升至每桶200美元，”他在国家电视台直播的讲话中说。
马杜罗是在结束越南、中国和卡塔尔之行后发表上述言论的。他在访问这些国家时建议OPEC成员国首脑召开紧急峰会以扞卫油价。委内瑞拉希望俄罗斯等非OPEC产油国也能加入会议。
但是，OPEC相对富裕的海湾成员国似乎对举行峰会热情不高。海湾成员国去年推动OPEC改变策略，为扞卫市场份额而容忍油价下跌。(完) (编译 汪红英；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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