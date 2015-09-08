国际油市：委内瑞拉总统称，全球油价至少应在每桶70美元

路透加拉加斯9月8日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)表示，全球石油价格应该至少在每桶70美元，才能使必要的石油投资得以保持。

油价在过去一年从每桶超过100美元下跌逾一半。委内瑞拉是石油输出国组织(OPEC)成员国，该国超过95%的收入依赖于石油，是受油价下跌打击最严重的产油国之一。

布兰特原油期货周二报每桶48.43美元，美国原油报每桶45.05美元。

“油价至少要在每桶70美元，所有大型石油投资才能得以维持，”马杜罗周一晚间在内阁会议上说。

“如果情况并非如此，请注意，石油投资将会下滑，库存将不会因投资而得到补充，一年后油价将飙升至每桶200美元，”他在国家电视台直播的讲话中说。

马杜罗是在结束越南、中国和卡塔尔之行后发表上述言论的。他在访问这些国家时建议OPEC成员国首脑召开紧急峰会以扞卫油价。委内瑞拉希望俄罗斯等非OPEC产油国也能加入会议。