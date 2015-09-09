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市场报道 | 2015年 9月 9日 星期三 08:07 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月9日-9月16日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月7日当周

9月9日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 459.5

再融资指数 -- 1,902.4

1215 加拿大房屋开工年率(万) 8月 19.0 19.3

1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 -5.0% +14.8%

1400 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.50%

1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 7月 528.8 524.9

9月10日(四)

1230 加拿大产能利用率 第二季 81.7% 82.7%

1230 加拿大新屋价格指数 7月 +0.2% +0.3%

1230 美国进口物价(较前月) 8月 -1.6% -0.9%

出口物价(较前月) -0.3% -0.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月5日当周 27.5 28.2

四周均值(万人) -- 27.6

续请失业金人数(万人) 8月29日当周 225.0 225.7

1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 7月 +0.3% +0.9%

趸售销售(较前月) +0.1% +0.1%

9月11日(五)

1230 美国最终需求PPI(较上年同期) 8月 -0.9% -0.8%

(较前月) -0.1% +0.2%

扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.7% +0.6%

(较前月) +0.1% +0.3%

扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9%

(较前月) -- +0.2%

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 91.2 91.9

现况指数 103.6 105.1

预期指数 82.8 83.4

1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字815 赤字1,492

9月14日当周

9月14日(一)

暂无重要数据公布

9月15日(二)

1230 美国纽约联储制造业指数 9月 正3.9 负14.92

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.6%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.4%

1315 美国工业生产(较前月) 8月 -0.2% +0.6%

产能利用率 77.8% 78.0%

制造业产出(较前月) -0.1% +0.8%

1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.2% +0.8%

9月16日(三)

1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 -- +1.2%

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.8%

每周平均实质所得(较前月) -- +0.4%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 61 61

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 8月 -- +0.2%

2000 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,103

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入698 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 龚芳)

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