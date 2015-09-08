基金观点：对冲基金经理Ackman认为人民币或将更大幅贬值--福克斯新闻

路透9月8日 - 对冲基金经理人William Ackman表示，人民币或将以更大幅度贬值，中国经济可能面临严重衰退。这位亿万富翁的投资中包括与中国经济成长相关的企业。

“我认为人民币近期小幅贬值可能只是开始，后面将有更大规模的贬值，”他在接受福克斯商业新闻网采访时称。他掌管Pershing Square Capital Management公司的运营。

“我认为，他们可能通过人民币贬值来解决大量自身问题，我想他们最终会这样做，”这位投资人在采访片段中这样表示。

分析师曾称，疲弱的贸易数据可能促使中国在8月11日安排人民币贬值后，进一步放宽政策。8月的意外之举在全球金融市场引发巨大波动，导致对冲基金业普遍大幅亏损。

Ackman旗下的Pershing Square LP Fund也因此损失7.7%，但周二他对福克斯商业新闻网称，他长期内仍“看多”中国。(完)