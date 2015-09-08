基金观点：对冲基金经理Ackman认为人民币或将更大幅贬值--福克斯新闻

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月8日 - 对冲基金经理人William Ackman表示，人民币或将以更大幅度贬值，中国经济可能面临严重衰退。这位亿万富翁的投资中包括与中国经济成长相关的企业。
“我认为人民币近期小幅贬值可能只是开始，后面将有更大规模的贬值，”他在接受福克斯商业新闻网采访时称。他掌管Pershing Square Capital Management公司的运营。
“我认为，他们可能通过人民币贬值来解决大量自身问题，我想他们最终会这样做，”这位投资人在采访片段中这样表示。
分析师曾称，疲弱的贸易数据可能促使中国在8月11日安排人民币贬值后，进一步放宽政策。8月的意外之举在全球金融市场引发巨大波动，导致对冲基金业普遍大幅亏损。
Ackman旗下的Pershing Square LP Fund也因此损失7.7%，但周二他对福克斯商业新闻网称，他长期内仍“看多”中国。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”