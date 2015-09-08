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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 07:54 BJT

金砖国家：9月8日股汇市收盘纵览

路透9月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月8日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报790.57点，上涨1.59%。

中国股市：沪综指收升2.9%终结四连跌，量能大幅萎缩预示反弹空间有限

中国汇市：人民币微收跌外贸数据影响有限，离岸CNH转升而价差仍阔

香港股市：恒指大涨3.3%，内地股市反弹引发逢低买入

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巴西股市：逢国定假日休市。

巴西汇市：雷亚尔上涨超过1%，受巴西央行加大汇市干预力度提振。雷亚尔兑美元 收报3.8170/90，上日收报3.8580/05。

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南非股市：上涨，受中国数据好于预期以及美国9月加息预期减弱提振。指标Top-40指数 收报44,107.18点，上涨1.66%；大盘综合指数 收报49,573.49点，上涨1.49%。

南非汇市：兰特兑美元受中国数据提振上涨

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印度股市：收盘上涨近2%，受金融股上涨提振，盘中走势震荡。BSE指数 收报25,317.87点，上涨1.7%；NSE指数 收报7,688.25点，上涨1.71%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.545/66.555，上日收报66.82/66.83。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报793.99点，上涨2.3%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报430.37点，上涨1.54%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.99，升值1.63%；卢布兑欧元 报76.199,升值1.25%。(完) (整理 汪红英；审校 白云)

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