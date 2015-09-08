金砖国家：9月8日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月8日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报790.57点，上涨1.59%。
中国股市：沪综指收升2.9%终结四连跌，量能大幅萎缩预示反弹空间有限
中国汇市：人民币微收跌外贸数据影响有限，离岸CNH转升而价差仍阔
香港股市：恒指大涨3.3%，内地股市反弹引发逢低买入
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巴西股市：逢国定假日休市。
巴西汇市：雷亚尔上涨超过1%，受巴西央行加大汇市干预力度提振。雷亚尔兑美元 收报3.8170/90，上日收报3.8580/05。
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南非股市：上涨，受中国数据好于预期以及美国9月加息预期减弱提振。指标Top-40指数 收报44,107.18点，上涨1.66%；大盘综合指数 收报49,573.49点，上涨1.49%。
南非汇市：兰特兑美元受中国数据提振上涨
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印度股市：收盘上涨近2%，受金融股上涨提振，盘中走势震荡。BSE指数 收报25,317.87点，上涨1.7%；NSE指数 收报7,688.25点，上涨1.71%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.545/66.555，上日收报66.82/66.83。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报793.99点，上涨2.3%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报430.37点，上涨1.54%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.99，升值1.63%；卢布兑欧元 报76.199,升值1.25%。(完) (整理 汪红英；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”