版本:
中国
债券 | 2015年 9月 9日 星期三 09:13 BJT

法国政经：总统奥朗德提名法巴前银行家德加洛接任央行总裁

虽然由一位前银行家来出任央行总裁，引发有关利益冲突的疑虑，但法国金融界多位高管看淡此风险。

“虽然可能有一些不太愉快的评论，但归根到底我认为不存在利益冲突，”法国巴黎银行一家竞争对手的高层说。

自从欧洲央行去年接手银行业监管责任以来，法国央行已不再是唯一的监管者，所以利益冲突的风险事实上已经降低。

此前欧洲央行执委科尔也在竞争这一职位，他是欧洲央行总裁德拉吉的得力助手。

德加洛尚未公开阐述他对货币政策的看法，但在国会确认这项任命的听证会上，他可能会被问及这个问题。(完) (编译 张若琪/李婷仪 审校 戴素萍/郑茵)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐