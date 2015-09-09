法国政经：总统奥朗德提名法巴前银行家德加洛接任央行总裁

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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虽然由一位前银行家来出任央行总裁，引发有关利益冲突的疑虑，但法国金融界多位高管看淡此风险。
“虽然可能有一些不太愉快的评论，但归根到底我认为不存在利益冲突，”法国巴黎银行一家竞争对手的高层说。
自从欧洲央行去年接手银行业监管责任以来，法国央行已不再是唯一的监管者，所以利益冲突的风险事实上已经降低。
此前欧洲央行执委科尔也在竞争这一职位，他是欧洲央行总裁德拉吉的得力助手。
德加洛尚未公开阐述他对货币政策的看法，但在国会确认这项任命的听证会上，他可能会被问及这个问题。(完) (编译 张若琪/李婷仪 审校 戴素萍/郑茵)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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