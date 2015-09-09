法国政经：总统奥朗德提名法巴前银行家德加洛接任央行总裁

虽然由一位前银行家来出任央行总裁，引发有关利益冲突的疑虑，但法国金融界多位高管看淡此风险。

“虽然可能有一些不太愉快的评论，但归根到底我认为不存在利益冲突，”法国巴黎银行一家竞争对手的高层说。

自从欧洲央行去年接手银行业监管责任以来，法国央行已不再是唯一的监管者，所以利益冲突的风险事实上已经降低。

此前欧洲央行执委科尔也在竞争这一职位，他是欧洲央行总裁德拉吉的得力助手。