《独家新闻》墨西哥目前不可能考虑原油减产--墨国能源部长

Coldwell并未专门回应伊朗官方通讯社Shana周二稍早的报道。该报道援引伊朗石油部长尚甘尼(Zanganeh)的话称，前来访问的墨西哥劳工部长Alfonso Navarrete已表示，如果OPEC开始参与油市管理，墨西哥愿意与OPEC合作。

委内瑞拉数月来一直在敦促OPEC召开紧急会议并与俄罗斯等非OPEC成员国合作，以遏制油价下挫，但委内瑞拉的努力尚未成功。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周二表示，全球油价最低须为每桶70美元方能维持必要的石油投资。

马杜罗发表以上言论前曾访问越南、中国和卡塔尔。马杜罗希望在卡塔尔举行OPEC成员国首脑紧急峰会以扞卫油价。