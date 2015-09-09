《独家新闻》墨西哥目前不可能考虑原油减产--墨国能源部长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Coldwell并未专门回应伊朗官方通讯社Shana周二稍早的报道。该报道援引伊朗石油部长尚甘尼(Zanganeh)的话称，前来访问的墨西哥劳工部长Alfonso Navarrete已表示，如果OPEC开始参与油市管理，墨西哥愿意与OPEC合作。
委内瑞拉数月来一直在敦促OPEC召开紧急会议并与俄罗斯等非OPEC成员国合作，以遏制油价下挫，但委内瑞拉的努力尚未成功。
委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周二表示，全球油价最低须为每桶70美元方能维持必要的石油投资。
马杜罗发表以上言论前曾访问越南、中国和卡塔尔。马杜罗希望在卡塔尔举行OPEC成员国首脑紧急峰会以扞卫油价。
然而OPEC相对富裕的那些成员国似乎对于召开峰会没有热情，去年他们推动OPEC改变策略，为扞卫市场份额而容忍油价下跌。(完) (编译 李婷仪/孙国玉；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”