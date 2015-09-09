《中国报摘》--中国证券报9月9日

* 头版头条:

--中国财政部表示，为实现全年经济增长目标，财政部将更加精准有效地实施定向调控和相机调控，加快落实和完善积极财政政策相关措施，及时进行预调微调，加快推进有利于稳增长的改革措施，促进经济持续健康发展。

* 其他:

--全国股转公司市场发展部执行经理罗良志表示，新三板将继续积极研究市场分层管理，对挂牌企业匹配差异化的制度安排，加大力度推进市场创新，稳步推进转板对接工作，持续完善整个市场监管体系。

--保监会称，为加强对保险机构上市工作的监管，决定开展保险机构上市计划调研工作。调查意在全面了解保险机构关于上市的工作意向及工作安排，有针对性地研究制定相关监管规则，为保险机构登陆资本市场提供支持。