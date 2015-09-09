《中国报摘》--中国证券报9月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国财政部表示，为实现全年经济增长目标，财政部将更加精准有效地实施定向调控和相机调控，加快落实和完善积极财政政策相关措施，及时进行预调微调，加快推进有利于稳增长的改革措施，促进经济持续健康发展。
* 其他:
--全国股转公司市场发展部执行经理罗良志表示，新三板将继续积极研究市场分层管理，对挂牌企业匹配差异化的制度安排，加大力度推进市场创新，稳步推进转板对接工作，持续完善整个市场监管体系。
--保监会称，为加强对保险机构上市工作的监管，决定开展保险机构上市计划调研工作。调查意在全面了解保险机构关于上市的工作意向及工作安排，有针对性地研究制定相关监管规则，为保险机构登陆资本市场提供支持。
--东方集团 公告称，公司拟向包括实际控制人控制的东方投控在内的对象，以8.77元/股的价格，非公开发行A股股票，募集资金总额不超过87.35亿元人民币，募集的资金将主要用于土地开发。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 徐永；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”