版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 08:05 BJT

日本数据：8月M3货币供应额较上年同期增长3.4%--央行

路透东京9月9日 - 日本央行周三公布，日本8月M3货币供应额较上年同期增长3.4%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

8月 7月 6月 　上年8月

M2 +4.2 +4.0* +3.9 +3.0

M3 +3.4 +3.3 +3.2 +2.5

广义流动性 +4.7 +4.6* +4.5* +3.1

注：* 为修正值。

参看完整图表，请浏览日本央行网站：

here

(完) (编译 王兴亚；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐