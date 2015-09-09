中国保险：保监会调研保险机构上市计划，有针对性地制定监管规则

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月9日 - 中国保监会网站周二刊登通知称，将对国内各保险集团（控股）公司和保险公司展开上市计划专项调研。该项调研旨在全面了解保险机构关于上市的工作意向及工作安排，有针对性地研究制定相关监管规则，为保险机构登陆资本市场提供支持。
保监会下发的调查问卷中，涉及问题包括：保险公司及其子公司近三年内是否有上市计划；拟采用何种上市方式；若有上市计划会选择在哪个市场挂牌；目前上市计划是否已通过股东大会审议；目前是否已聘请券商等中介机构；上市工作主要面临的困难及政策障碍等。
保监会在通知中指出，随着中国保险业的快速发展和深化改革，多层次资本市场的逐步完善，保险机构通过资本市场拓宽融资渠道、完善公司治理结构、增强股份流动性的需求日益增强。
保监会要求各保险机构在9月21日前报送包括调查问卷在内的相关报告。
目前中国人寿 、中国平安 等国内前四大寿险公司、中国财险 等财险公司及中国人保 都已在境内外资本市场上市。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”