中国保险：保监会调研保险机构上市计划，有针对性地制定监管规则

路透上海9月9日 - 中国保监会网站周二刊登通知称，将对国内各保险集团（控股）公司和保险公司展开上市计划专项调研。该项调研旨在全面了解保险机构关于上市的工作意向及工作安排，有针对性地研究制定相关监管规则，为保险机构登陆资本市场提供支持。

保监会下发的调查问卷中，涉及问题包括：保险公司及其子公司近三年内是否有上市计划；拟采用何种上市方式；若有上市计划会选择在哪个市场挂牌；目前上市计划是否已通过股东大会审议；目前是否已聘请券商等中介机构；上市工作主要面临的困难及政策障碍等。

保监会在通知中指出，随着中国保险业的快速发展和深化改革，多层次资本市场的逐步完善，保险机构通过资本市场拓宽融资渠道、完善公司治理结构、增强股份流动性的需求日益增强。

保监会要求各保险机构在9月21日前报送包括调查问卷在内的相关报告。