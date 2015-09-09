企业并购：黑石集团将收购Strategic Hotels，交易价值60亿美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
2014年地产已超过私募股权，成为黑石集团知名度高且最赚钱的业务，占该公司当年净利的43%。
Strategic Hotels以连锁方式经营着17家酒店，其中包括凯悦酒店 、洲际酒店 和万豪国际 。
Strategic Hotels周二表示，黑石集团将以每股14.25美元收购其分支Strategic Hotels Funding LLC的旗下所有成员业务。
这一交易料将于2016年第一季完成，其中包括承继债务。截至6月30日，Strategic Hotels的长期债务约为18.1亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 王丽鑫/戴素萍)
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