企业并购：黑石集团将收购Strategic Hotels，交易价值60亿美元

2014年地产已超过私募股权，成为黑石集团知名度高且最赚钱的业务，占该公司当年净利的43%。

Strategic Hotels以连锁方式经营着17家酒店，其中包括凯悦酒店 、洲际酒店 和万豪国际 。

Strategic Hotels周二表示，黑石集团将以每股14.25美元收购其分支Strategic Hotels Funding LLC的旗下所有成员业务。

这一交易料将于2016年第一季完成，其中包括承继债务。截至6月30日，Strategic Hotels的长期债务约为18.1亿美元。(完)