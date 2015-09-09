《全球重要经济事件一览表》--9月9日-9月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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9月9日(三)
中国大连--2015世界经济论坛新领军者年会(至9月11日)。
英国威斯敏斯特--英国央行董事会(Court of Directors)主席Anthony Habgood前往下议院财政委员会(1315)。
卢森堡--2015年Eurofi金融论坛(至9月11日)。欧洲央行执委普雷特出席2015年Eurofi金融论坛(1530)。
柏林--第15届非洲国际经济论坛，主题为2015年后的非洲，与会人士包括：经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Stefan Kapferer和加纳总统John Dramani Mahama等。
墨尔本--澳洲央行副总裁洛威在澳洲经济发展委员会(Committee for Economic Development of Australia)的活动上发表讲话(0200)。
伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔在全球外汇行为准则简布会上讲话(0900)。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至9月10日)。
渥太华--加拿大央行公布利率决议(1400)。
9月10日(四)
华盛顿--美国财政部副部长拉斯金(Sarah Bloom Raskin)在国际战略研究中心(Center for Strategic and International Studies)会议上发表讲话(1300)。
伦敦--英国央行公布利率决定，并公布9月政策会议的会议记录(1100)。
卢森堡--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话，题为“数字化程度提高背景下的金融市场演变”(0630)。
维也纳--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼就“迈向真正的经济与货币联盟”发表讲话(0700)。
卢森堡--欧洲央行执委科尔发表讲话(0830)。
荷兰比瑟姆--欧洲央行执委普雷特在退休基金论坛发表主题演讲(1100)。
9月11日(五)
纽约--欧洲央行银行业监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)发表讲话(1145)。
菲律宾宿务--美国财政部负责国际金融事务的助理部长Ramin Toloui参加亚太经合组织(APEC)财政会议的联合新闻发布会(2000)。
英国加的夫--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在第47届“货币、宏观与金融”(Money, Macro and Finance Research Group)年会上发表主旨讲话(1115)。
卢森堡--欧洲央行执委科尔发表讲话(0600)。
卢森堡--欧盟财长非正式会议(至9月12日)。
9月14日(一)
巴黎--欧洲央行管理委员会委员诺亚在法国央行基金会(Bank of France Foundation)创建20周年庆祝会上致开幕词(0700)。
东京--日本央行举行货币政策会议(至9月15日)。
9月15日(二)
东京--日本央行公布利率决定(0200)。
悉尼--澳洲央行公布9月政策会议的会议记录(0130)。
9月16日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估(0900)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(至9月17日)。
法兰克福--德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言。
法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会会议。无利率决定公布(至9月17日)。
哥本哈根--丹麦央行召开新闻发布会，发布季度货币政策回顾(0830)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲精算协会的研讨会上就“金融市场当前的问题”发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”