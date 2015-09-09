企业并购：欧盟批准通用电气收购阿尔斯通电力业务

阿尔斯通和通用电气表示，他们预期最快会在第四季敲定协议。

通用电气旗下Power & Water部门主管把这宗收购案形容为一项“转型交易”，因该公司把更多心力放在高价工业产品上。

在通用电气的让步下，其将把阿尔斯通的重型涡轮机产品线，及其正在研发的超大型涡轮机技术出售给Ansaldo。意大利政府支持的投资基金Fondo Strategico Italiano及中国的上海电器 各持有Ansaldo四成的股权。

通用电气并将把阿尔斯通34个已安装的涡轮机服务合同，以及其位于美国的子公司Power System Manufacturing出售给Ansaldo 。

瑞士信贷分析师表示，通用电气的让步亦有利于上海电器，因透过Ansaldo收购阿尔斯通的资产，上海电器得以在欧洲和美国燃气涡轮机市场取得一席之地。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 白云)