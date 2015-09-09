《新兴市场重要经济事件预告》--9月9日-9月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月9日(三)
中国大连--世界经济论坛-新领军者年会(至9月11日)。
新德里--印度央行副总裁S.S Mundra在PHD商工会组织的峰会上发表讲话(0900)。
柏林--第15届国际经济论坛，主题为“非洲当下及未来”。OECD副秘书长Stefan Kapferer和加纳总统John Dramani Mahama将出席。
萨格勒布--克罗地亚央行召开委员会议。
布达佩斯--匈牙利央行发布8月议息会议的会议记录(1200)。
9月10日(四)
菲律宾宿务--亚太经济合作组织(APEC)财政和央行副手会议。
菲律宾宿务--亚太经济合作组织(APEC)财政部长级会议(至9月11日)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开议息会议(1000)。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。
9月11日(五)
蒙罗维亚--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问利比里亚(赖比瑞亚)。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议(0100)。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。
9月14日(一)
暂无重要经济事件预告。
9月15日(二)
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议，料不宣布利率决定。
9月16日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布对主要经济体的最新宏观经济展望(0900)。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”