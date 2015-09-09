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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 08:41 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月9日-9月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月9日(三)

中国大连--世界经济论坛-新领军者年会(至9月11日)。

新德里--印度央行副总裁S.S Mundra在PHD商工会组织的峰会上发表讲话(0900)。

柏林--第15届国际经济论坛，主题为“非洲当下及未来”。OECD副秘书长Stefan Kapferer和加纳总统John Dramani Mahama将出席。

萨格勒布--克罗地亚央行召开委员会议。

布达佩斯--匈牙利央行发布8月议息会议的会议记录(1200)。

9月10日(四)

菲律宾宿务--亚太经济合作组织(APEC)财政和央行副手会议。

菲律宾宿务--亚太经济合作组织(APEC)财政部长级会议(至9月11日)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开议息会议(1000)。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。

9月11日(五)

蒙罗维亚--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问利比里亚(赖比瑞亚)。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议(0100)。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。

9月14日(一)

暂无重要经济事件预告。

9月15日(二)

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。

华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议，料不宣布利率决定。

9月16日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布对主要经济体的最新宏观经济展望(0900)。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

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台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 张若琪)

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