《香港报摘》--经济日报9月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--长和系完成重组刚满三个月，集团让长江基建 和电能实业 “两兄弟”合组市值逾2,500亿港元的基建王国“长江基建实业”，新公司主席李泽钜强调，合并后有利竞购国家级基建项目。
**其他**
--摩根士丹利预期，香港楼价现时至年底将跌5%，虽仍“重仓”七只地产股，但同时调低行业目标价平均7%。
--奇虎360 指，由于酷派 违反协议中不竞争的承诺，故宣布行使不竞争认沽期权，将持有酷派电商的全部股份出售给酷派，而总价格将相当于市场公允价值的两倍。
--融创中国 公布与雨润集团订立战略合作协议，合作包括解决雨润的债务问题。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”