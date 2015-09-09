《香港报摘》--经济日报9月9日

**头版头条**

--长和系完成重组刚满三个月，集团让长江基建 和电能实业 “两兄弟”合组市值逾2,500亿港元的基建王国“长江基建实业”，新公司主席李泽钜强调，合并后有利竞购国家级基建项目。

**其他**

--摩根士丹利预期，香港楼价现时至年底将跌5%，虽仍“重仓”七只地产股，但同时调低行业目标价平均7%。

--奇虎360 指，由于酷派 违反协议中不竞争的承诺，故宣布行使不竞争认沽期权，将持有酷派电商的全部股份出售给酷派，而总价格将相当于市场公允价值的两倍。

--融创中国 公布与雨润集团订立战略合作协议，合作包括解决雨润的债务问题。（完）

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